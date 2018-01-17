Слова азербайджанки о Карабахе вызвали резонанс – ВИДЕО

2018-01-17 16:34 | www.oxu.az | 6

Российский видеоблогер азербайджанского происхождения Севиндж Гасанова разместила в YouTube ролик о нагорно-карабахском конфликте, вызвавший резонанс в интернете.

Как передает Oxu.Az, ее высказывания вызвали широкий резонанс в социальных сетях.

Севиндж так прокомментировала свое видео:

«Сегодня я решила поговорить с вами о конфликте между азербайджанцами и армянами, о Нагорном Карабахе и о терпимости друг к другу. И выразить свое мнение по этому поводу. Я никому не навязываю свою точку зрения, поэтому если вам это не по нраву, тогда лучше закройте мое видео и живите спокойно».

Пярвиз Гусейн

