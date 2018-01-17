В Азербайджане проведено расследование в отношении ряда должностных лиц

2018-01-17 15:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана провело расследование в отношении 27 должностных лиц.

Об этом заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Камран Алиев сказал в среду на пресс-конференции, посвященной проделанной работе в сфере борьбы с коррупцией в 2017 году.

Алиев отметил, что семь из них получили предупреждение, дела других 20 лиц были направлены в суд и в отношении них были применены административные меры наказания.