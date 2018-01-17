Эпос "Кероглу" представлен азербайджанскими ашугами (ФОТО)

2018-01-17 15:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку начал реализацию нового большого проекта "Aşıq musiqisi axşamları", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Проект проводится при поддержке Объединения ашугов Азербайджана. На первом вечере была представлена программа "Koroğluya qayıdaq" (Возвращение к Кероглу).

В программе "Koroğluya qayidaq" зрителям были представлены сценические постановки на основе глав эпоса "Кероглу" – "Кероглу и Дели-Гасан", "Кероглу в Стамбуле".

В программе участвовали ашуги Али Зейналабдинов, Кямаля Мехтиева, Галендар Зейналов, Алтай Мамедли, Керем Велиев, Гезал Залова, Рамин Гараев, Афсана Керимли, Сабина Ибрагимова, Тогрул Ибрагимов, Ахмед Велиев, Неймат Гасымлы, а также Алекпер Керими (балабан), которые исполнили ашугские песни "Мисри", "Лачыны", "Гярайлы", "Дюбейти", "Дели Кероглу", "Керем гезеллемеси" и многие другие.

Проект "Aşıq musiqisi axşamları" будет представлен с января по май месяц. В рамках проекта состоятся программы - "Ələsgərin saz-söz dünyası" - 16 февраля, "Zərif əllər, incə tellər" – 7 марта, "Aşıq Şəmşir seiri" - 28 марта, "Yada salaq Aşıq Ədaləti" -12 апреля, "Yeni səslər, qədim havalar" -16 мая.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.