Песков рассказал о здоровье Путина

2018-01-17 16:43 | www.apa.az | 5
Президент России Владимир Путин абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал доклад о состоянии президента США Дональда Трампа.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, не планирует ли Кремль обнародовать данные о состоянии здоровья главы государства. На это Песков ответил, что в российском законодательстве такие форматы не предусмотрены.
«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — сказал он.
«В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — заключил Песков.