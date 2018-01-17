Песков рассказал о здоровье Путина

2018-01-17 16:43 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Так он прокомментировал доклад о состоянии президента США Дональда Трампа.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, не планирует ли Кремль обнародовать данные о состоянии здоровья главы государства. На это Песков ответил, что в российском законодательстве такие форматы не предусмотрены.

«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — сказал он.

«В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — заключил Песков.





