Первые шаги детско-юношеской футбольной школы AZFAR (ВИДЕО, ФОТО)

2018-01-17 15:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Талантливые мальчики и девочки стремятся поступить в футбольную школу AZFAR под руководством старшего тренера Владислава Кадырова. На одном из стадионов AZFAR, который находится Главным управлением полиции города Баку, прошел день открытых дверей, где будущие футбольные чемпионы получили мастер-классы и прошли тестовые тренировки. Цель школы – глобальное приобщение детей к спорту, формирование доступных условий для всех слоев населения, формирование футбольных команд разных возрастов для участия в республиканских и международных турнирах, селекция талантливых ребят и дальнейшая работа над их футбольным будущим. Именно эти задачи стоят перед главным тренером школы с тренерской категорией UEFA A Владиславом Кадыровым и его командой.

Владислав Азизович Кадыров (16 ноября 1970) — советский и азербайджанский футболист, азербайджанский футбольный тренер. Выступал за сборную Азербайджана. Мастер спорта СССР (1987). Воспитанник азербайджанского футбола. В 17 лет стал чемпионом мира среди юношей в составе сборной СССР. С 1988 по 1991 играл в бакинском «Нефтчи», в составе которого стал финалистом Кубка Федерации футбола СССР 1988 года. Был тренером-селекционером сборных Азербайджана U-19 и U-21.

Каждое воскресенье до конца января, с 11-и часов утра до 13:00, детско-юношеская футбольная школа AZFAR будет проводить дни открытых дверей.

Компания АSEP при поддержке Azfargroup дает старт новому проекту, который станет настоящим событием в спортивной жизни нашего города – в Баку открывается детско-юношеская футбольная школа AZFAR. В дальнейшем школы данной сети будут функционировать во всех районах города.