Заемщики азербайджанского Demirbank должны вернуть задолженности

2018-01-17 15:51 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Заемщики азербайджанского Demirbank, объявленного банкротом, должны возвращать свои кредитные задолженности ликвидатору банка, говорится в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов, размещенном в среду на его официальном сайте.
"Задолженности могут быть возвращены путем перечисления на специальные ликвидационные счета банка в Центральном банке Азербайджана или же наличными через филиальную сеть Demirbank и платежные терминалы DemirPay.
Реквизиты специальных ликвидационных счетов, открытых в Центробанке:
|
ОАО Demirbank, ИНН (VÖEN)
|
9900001471
|
Центральный банк, ИНН
|
9900071001
|
SWIFT.BIK (AZN)
|
NABZAZ2C
|
SWIFT.BIK (валюта)
|
NABZAZ2X
|
Код
|
501004
|
Корреспондентский счет AZN
|
AZ74NABZ01451700000000001944
|
Расчетный счет AZN
|
AZ78NABZ01350100000000054944
|
Корреспондентский счет EUR
|
AZ97NABZ01452800000000003954
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