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Заемщики азербайджанского Demirbank должны вернуть задолженности

2018-01-17 15:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Заемщики азербайджанского Demirbank, объявленного банкротом, должны возвращать свои кредитные задолженности ликвидатору банка, говорится в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов, размещенном в среду на его официальном сайте.

"Задолженности могут быть возвращены путем перечисления на специальные ликвидационные счета банка в Центральном банке Азербайджана или же наличными через филиальную сеть Demirbank и платежные терминалы DemirPay.

Реквизиты специальных ликвидационных счетов, открытых в Центробанке:

ОАО Demirbank, ИНН (VÖEN)

9900001471

Центральный банк, ИНН

9900071001

SWIFT.BIK (AZN)

NABZAZ2C

SWIFT.BIK (валюта)

NABZAZ2X

Код

501004

Корреспондентский счет AZN

AZ74NABZ01451700000000001944

Расчетный счет AZN

AZ78NABZ01350100000000054944

Корреспондентский счет EUR

AZ97NABZ01452800000000003954

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