Заемщики азербайджанского Demirbank должны вернуть задолженности

2018-01-17 15:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Заемщики азербайджанского Demirbank, объявленного банкротом, должны возвращать свои кредитные задолженности ликвидатору банка, говорится в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов, размещенном в среду на его официальном сайте.

"Задолженности могут быть возвращены путем перечисления на специальные ликвидационные счета банка в Центральном банке Азербайджана или же наличными через филиальную сеть Demirbank и платежные терминалы DemirPay.

Реквизиты специальных ликвидационных счетов, открытых в Центробанке: