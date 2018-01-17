Ирландия заинтересована в партнерстве Великобритании и ЕС после Brexit

2018-01-17 15:52 | www.trend.az | 6

Тесное партнерство Британии и ЕС после Brexit в интересах и Ирландии, и разводящихся регионов, сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, чье выступление в Европарламенте в Страсбурге транслировалось службами Еврокомиссии, передает РИА Новости.

"Настолько тесное, насколько возможно, партнерство и отношения Великобритании и Евросоюза в интересах Ирландии. Я думаю, это в интересах населения Великобритании, а также самого Евросоюза. Мы должны заключить новое партнерство и соглашение с Великобританией", — сказал он, отметив, что лично он сожалеет о решении страны покинуть ЕС.