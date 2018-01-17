Ссузы Азербайджана переходят на кредитную систему

2018-01-17 15:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Начиная с зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года обучение в средних специальных учебных заведениях Азербайджана будет осуществляться по кредитной системе.

Временно исполняющий обязанности министра образования, замминистра Джейхун Байрамов подписал приказ об исполнении решения Кабмина от 11 января 2018 год «Правила организации обучения в средних специальных учебных заведениях по кредитной системе».

Согласно приказу, руководителям средних специальных учебных заведений начиная с зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года поручено обеспечить выполнение данного решения.