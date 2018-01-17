Состоялся телефонный разговор между главами МИД России и Турции

2018-01-17 17:18 | www.apa.az | 6

Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Турецкой Республики Мовлутом Чавушоглу.

Как сообщает московский корреспондент АПА, министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности.



Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями.