Мамедъяров: Франция не должна допускать въезд в страну сепаратистов

2018-01-17 17:00 | www.oxu.az | 6

В рамках рабочего визита во Францию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем министерства иностранных и европейских дел этой страны Жан-Батистом Лемуаном.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, в рамках встречи был проведен обмен мнениями о текущей ситуации, сложившейся на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Э.Мамедъяров предоставил подробную информацию о ходе переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту. Он сказал, что 18 января 2018 года в польском городе Кракове встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Э.Мамедъяров отметил важность пресечения правительством Франции, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, установления рядом городов Франции связей с незаконно созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистским режимом, не допущения въезда во Францию лиц, которые называют себя представителями этого режима.

Он также подчеркнул динамично развивающиеся отношения между Азербайджаном и Францией в сфере энергетики, транспорта, метро, космоса, промышленности, сельского хозяйства, культуры и в других областях, а также работу в Азербайджане более 50 французских фирм.

Подчеркнув, что Азербайджан и Франция тесно сотрудничают в образовательной сфере, министры отметили, что действующий в Азербайджане совместный Азербайджано-Французский Университет является ярким примером этого сотрудничества.

Коснувшись отношений Азербайджан-ЕС, министр Э. Мамедъяров сказал, что ведется работа над документом о стратегическом партнерстве между нашей страной и ЕС, а также отметил успешное развитие связей.

В завершение встречи между Национальной Академией Наук Азербайджана (НАНА) и французским Университетом Монпелье было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в научной сфере и области финансирования. Соглашение подписали президент НАНА, академик Акиф Ализаде и вице-президент Университета Монпелье по международным связям Франсуа Хенн.