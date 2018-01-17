В Азербайджане снизилось число зараженных ОРВИ

2018-01-17 16:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В прошлом году по сравнению с 2016 годом уровень заражения острыми респираторными вирусными инфекциями снизился на 10 процентов.

Об этом Trend в среду сказала замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева.

«В этом осенне-зимнем сезоне были проведены лабораторные исследования. В настоящее время вирусы пандемического гриппа, включая вирус гриппа A, не обнаружены. Во время обследования образцов было установлено, что пациенты в основном заражены острыми респираторными вирусными инфекциями», - сказала Алиева.

По ее словам, за прошедший период января по сравнению с декабрем число зараженных острыми респираторными вирусными инфекциями снизилось.