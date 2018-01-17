МКГ опубликовала некоторые вопросы, которые будут обсуждаться на встрече глав МИД Азербайджана и Армении

2018-01-17 17:23 | www.apa.az | 6

18 января на встрече глав МИД Азербайджана и Армении будет обсуждаться вопрос расширения числа наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье Международной кризисной группы (МКГ) по нагорно-карабахскому конфликту.

Автор статьи, директор программы по Европе и Центральной Азии МКГ Магдалена Гроно отметила, что получила эту информацию от дипломата, выступающего за мирное урегулирование конфликта: «Стороны пока не пришли к согласию по условиям. Баку, не меняя ничего в сегодняшнем офисе, хочет достичь соглашения, внеся незначительные изменения. Армения выступает за более широкое соглашение, где будет новый состав и новая ответственность. Они хотят в Нагорном Карабахе постоянного присутствия наблюдателей ОБСЕ в местах компактного проживания населения вдоль линии соприкосновения.

Они говорят о низком уровне возможности реализации исследовательских механизмов в рамках укрепления доверия.

Автор пишет, что во время встречи президентов Азербайджана и Армении в октябре прошлого года главы государств заявили о приверженности ведению субстантивных переговоров, мероприятиям по установлению безопасности и доверия: «Уже появилась новая надежда на то, что дипломатия может предотвратить новую эскалацию. Но есть и такой риск, если встречи останутся безрезультатными, то это может привести к нарушению дипломатических переговоров, к решению конфликта путем силы. Чтобы избежать этого, нужно достигнуть прогресса в сфере безопасности, в то же время должны быть возобновлены политические обсуждения. Но, как и во многих конфликтах, политика и безопасность стали заложниками друг друга. Армянская сторона настаивает на том, что до возобновления субстантивных переговоров в будущем урегулировании конфликта нужно провести мероприятия по установлению безопасности и доверия. Азербайджан же в свою очередь обеспокоен укреплением статус-кво без переговоров по будущему соглашению, без энтузиазма относится к мероприятиям, предлагаемым Арменией».