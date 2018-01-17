В Администрацию Президента назначен новый завотделом

2018-01-17 17:23 | www.apa.az | 6

В Отдел по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента назначенный назначен новый заведующий.

Как сообщает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, заведующим Отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии был назначен Этибар Наджафов.

Отметим, до нового назначения Этибар Наджафов был главным консультантом Отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента.

Отметим, Э.Наджафов - уроженец Гянджи, выпускник философского факультета Ленинградского государственного университета.