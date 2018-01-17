Шаиг Гамидов рассказал об уходе с работы

2018-01-17 17:22 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджанской федерации футбола инвалидов (подчиняется АФФА) Шаиг Гамидов снят с должности генсека Национального паралимпийского комитета.

Как передает Oxu.Az, на его место назначен заведующий отделом образования, развития и информации, исполнительный директор комитета Кямал Мамедов.

Сам Шаиг Гамидов в интервью нашему сайту посетовал на несправедливость:

«Куда только меня не назначали в Национальном паралимпийском комитете. Я человек покладистый, поэтому на все соглашался. С 2006 года до 2013 года я был исполнительным директором, с 2013 по 2017 год – вице-президентом. На Отчетно-выборной конференции в марте прошлого года вместо меня вице-президентом был назначен Ильхам Алиев. Я же был назначен секретарем. В декабре меня сняли и привели на мое место Кямала Мамедова. Хотя для такого решения надо провести внеочередную конференцию. Несколько раз я им говорил, что без конференции представлять его как генсека неправильно. Сейчас я вижу, что на сайте структуры его уже представляют, как «временно исполняющего обязанности генсека».

Шаиг Гамидов отметил, что не имел никаких проблем с президентом комитета Ильгаром Рагимовым:

«Просто я говорил, что мне уже 66 лет, я выполняю всю вашу работу. Вчера в комитете всем выдали звание «заслуженный мастер спорта» кроме меня. Хотя за 13 лет я проделал много работы я сделал много для развития паралимпийского спорта. Видно эти слова им не понравились. Созданные сейчас Тренерский совет и Дисциплинарную комиссию планировал создать я, т.к. среди спортсменов было много недисциплинированности. Возглавляемой мною Азербайджанской федерации футбола инвалидов не помогает никто, кроме АФФА. Ни министерство молодежи и спорта, ни финансирующее комитет министерство труда и социальной защиты населения. Хотя эти структуры должны оказывать необходимую поддержку. 5 января я написал заявление об уходе. Его приняли. Если бы они хотели меня оставить, то не приняли бы заявление».

Отметим, что Кямал Мамедов работал завотделом по связям с общественностью Национального паралимпийского комитета. 29 декабря на эту должность был назначен Анар Бахышов.

Сабухи Тофигоглы

