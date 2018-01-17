Новое назначение от Ильхама Алиева

2018-01-17 17:30 | www.oxu.az | 5

Назначен заведующий отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации президента.

Как передает Oxu.Az, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, на эту должность назначен Этибар Наджафов.

Этибар Наджафов работал профессором кафедры Европоведения Бакинского славянского университета и заведующим кафедрой философии и социальной психологии Государственной академии управления. Автор более 70 научных статей, 4 монографий и учебника.