При БГУ будет создана корейская школа Sei Jong

2018-01-17 18:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) побывал посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг Гю, говорится в сообщении вуза, распространенном в среду.

Ректор, академик Абель Магеррамов во встрече с гостем рассказал о связях университета, в том числе об успешном сотрудничестве с рядом корейских вузов.

Ректор отметил, что на факультете востоковедения университета подготовлены десятки специалистов по корейскому языку и литературе, реализовано много совместных проектов. Академик Абель Магеррамов, подчеркнув важность дальнейшего развития существующих связей, поблагодарил посла за поддержку в области науки, образования и культуры.