МИД Азербайджана: Мы одобряем призыв генсека ООН в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта

2018-01-17 17:24 | www.apa.az | 6

«Мы одобряем и поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который он сделал 16 января на неформальном заседании Генассамблеи ООН, об активизации деятельности Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который входит в ряд существующих в Европе конфликтов».

Об этом АПА, комментируя призыв генсека ООН активизировать деятельность Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, генеральный секретарь ООН очень верно подотметил, что наличие неурегулированных конфликтов на фоне существующих в Европе ресурсов, возможностей и институтов нельзя оправдать: «В Европе вопрос безопасности воспринимается как единый принцип, однако, к сожалению, реальность далека от этого».

Спикер МИД сказал, что агрессивный армянский сепаратизм, охвативший нагорно-карабахский регион Азербайджана с конца 80-х годов прошлого века, привел к военной агрессии Армении против Азербайджана, оккупации 20 процентов территории нашей страны и кровавой этнической чистке более миллиона азербайджанцев:

«Оккупация территорий страны-члена ОБСЕ со стороны Армении, являющейся членом ОБСЕ и нарушающей устав ООН, Хельсинский Заключительный Акт и взятые обязательства, представляет угрозу миру и стабильности в регионе. Армения пренебрегает 822, 853, 874 и 884 резолюциями Совбеза ООН, требующими полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. Такая оккупационная политика Армении, попытки силового захвата земель может сравниться с опытом 30-40-х годов ХХ века, когда в Европе поднял голову фашизм».

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан в соответствии с мандатом сопредседателей МГ ОБСЕ и на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН и Хельсинского Заключительного Акта продолжит прилагать совместные с сопредседателями и международным сообществом усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с целью установления мира и стабильности в регионе.