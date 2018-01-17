Зачитан приговор генеральскому сыну

2018-01-17 18:00 | www.apa.az | 6

В Бинагадинском районном суде продолжился судебный процесс над обвиняемыми в хулиганстве Рустамом Оруджевым, Кянаном Велиевым и Парвизом Аббасовым.

Как сообщает АПА, в суде под председательством судьи Рашада Алиева, обвиняемый П.Аббасов произнес последнее слово и попросил судью оправдать его.

Через некоторое время суд удалился на совещание, после чего был зачитан приговор.

Согласно приговору, Р.Оруджев приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством сроком 1 год 6 месяцев.

Кянан Велиев и Парвиз Аббасов лишены свободы на 1 год 6 месяцев каждый. Они арестованы в зале суда.

Отметим, прокурор предлагал лишить Р.Оруджева свободы сроком на 6 лет, а других лиц - на 3 года 6 месяцев каждого.

В сообщении распространенном правоохранительными органами говорится, что 3 июля 2017 года житель города Баку Рустам Оруджев, несмотря на лишение права на вождение автомобиля и находясь за рулем автомобиля BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300, нарушил правила дорожного движения и натолкнулся на основательный упрек со стороны водителя автобусного маршрута Сянана Самедова. Рустам Оруджев 8 остановок ехал на автомобиле за маршрутным автобусом, что вызвало беспокойство и испуг пассажиров. В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев с группой лиц на глазах у пассажиров избил его.

По факту в следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района 4 июля 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Азербайджанской Республики.

В отношении Р.Оруджева суд избрал меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время принимаются необходимые оперативно-следственные меры с целью привлечения к ответственности других участников преступления.

Отметим, в 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв часть срока Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно в 2016 году.

Рустам Оруджев является сыном бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики – бывшего начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Новрузали Оруджева. После данного инцидента Н.Оруджев был отстранен от занимаемой должности.