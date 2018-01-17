«Курд Вугар» убил мужа тети – ВИДЕО

2018-01-17 17:58 | www.oxu.az | 5

В поселке Сарай Абшеронского района совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ARB, 55-летний житель поселка Муган Саликов был убит своим родственником по прозвищу «Курд Вугар».

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что Вугар встречается с мужем своей тети, а затем валит его на землю ударом в голову.

Раненый был доставлен в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи города Сумгайыт, откуда его из-за тяжелого состояния доставили в реанимационное отделение. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Саликова не удалось.

Сообщается, что Вугар Гусейнов – брат Фадаила Гусейнова, убившего в июне 2015 года председателя муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Василю Абдилгасанову 1976 г.р. и ее мужа Вафадара Абдилгасанова 1976 г.р в собственном доме.

По факту ведется расследование.

Э.А.

