«Курд Вугар» убил мужа тети – ВИДЕО

2018-01-17 17:58 | www.oxu.az | 5
В поселке Сарай Абшеронского района совершено убийство.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал ARB, 55-летний житель поселка Муган Саликов был убит своим родственником по прозвищу «Курд Вугар».
На записи с камеры видеонаблюдения видно, что Вугар встречается с мужем своей тети, а затем валит его на землю ударом в голову.
Раненый был доставлен в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи города Сумгайыт, откуда его из-за тяжелого состояния доставили в реанимационное отделение. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Саликова не удалось.
Сообщается, что Вугар Гусейнов – брат Фадаила Гусейнова, убившего в июне 2015 года председателя муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Василю Абдилгасанову 1976 г.р. и ее мужа Вафадара Абдилгасанова 1976 г.р в собственном доме.
По факту ведется расследование.