Сильнейшая паратхэквондиска планеты представила проект в Сумгайыте (ФОТО)

2018-01-17 19:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайыте прошла презентация проекта "Здоровый образ жизни – это счастье!", который реализуется общественным объединением "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, сообщает Trend Life руководитель объединения Айнур Мамедова.

Проект в виде семинара был представлен в семи поселковых школах Сумгайыта (1, 6, 7, 31, 40, 42,43) с участием экспертов и спортсменов. В мероприятиях приняли участие 445 учеников, которым было рассказано о здоровом образе жизни, правильном питании, пользы от занятий спортом, об опасности вредных привычек. Было отмечено, что необходимо уделять особое внимание образованию и спорту, дана мотивация для ведения активного образа жизни. Примером тому является сама первый номер в мировом рейтинге в своей категории, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова.

"Проект был представлен в отдаленных от города школах, чтобы расширить просветительскую деятельность среди детей и подростков. Проект будет продолжен в регионах страны", - отметила Айнур Мамедова.