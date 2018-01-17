Делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под флагом «Объединенной Кореи» на открытии Олимпийских Игр

2018-01-17 18:01 | www.apa.az | 6

Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под флагом объединения и согласовали численность северокорейской команды спортсменов, проведя в среду шесть встреч в демилитаризованной зоне между двумя государствами.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», по их договоренности, в феврале на открытии Игр команды Севера и Юга продемонстрируют стремление к национальному воссоединению совместным маршем под белым флагом, на котором голубым цветом изображен силуэт Корейского полуострова.

Как говорится в опубликованном по итогам переговоров совместном заявлении, на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане КНДР и Южная Корея сформируют единую команду в женском хоккее, проведут совместные тренировки на северокорейском горнолыжном курорте Масикрён.

Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она посетит Южную Корею 1 февраля, неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде также состоится показательное выступление северокорейских мастеров тхэквондо.

Ранее стороны также договорились о направлении в Южную Корею музыкального коллектива в составе 140 человек. В «Алмазных горах» - Кымгансан в КНДР - будут проведены совместные культурные мероприятия двух корейских государств.