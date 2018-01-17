Стали известны еще некоторые слова, которые предложено исключить из орфографического словаря

2018-01-17 18:04 | www.apa.az | 5

В Институте языкознания имени Насими Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) состоялось очередное заседание Комиссии по орфографии.

Как сообщает AПА, на заседании были обсуждены вопросы исключения из орфографического словаря более 200 слов, начинающихся на буквы «a» и «b». Во время обсуждений было предложено удалить из орфографического словаря слова ağıçıolma, ağuzlu, ağuzsuz, açıqgəzənlik, acıdilolma, ağartısızlıq, abzasdanbaşlama, adadovşanıçılıq, akklimatlaşma, adamoynatmaz, adamincitməz, biqeyrətolma, budünyalıqolma, bulkasız, butulkalı, butulkasız, bürünüksüz и др. идентичного происхождения.

Директор Института языкознания имени Насими Мохсун Нагисойлу сказал, что основной целью в этом вопросе является избавление от искусственно придуманных слов.

Было отмечено, что заседания Комиссии по орфографии будут продолжены.