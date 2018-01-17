Сокращена должность одного помощника президента Азербайджана

2018-01-17 18:10 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, это нашло отражение в обновленной сегодня структуре Администрации президента Азербайджана.

В утвержденной 31 мая 2017 года новой структуре Администрации президента Азербайджана была введана штатная единица - помощник президента Азербайджана по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии. До сегодняшнего дня на эту должность назначений не производилось.

Сегодня должность помощника президента Азербайджана по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии была выведена из структуры Администрации президента. Назначение было произведено на новую должность - заведующий Отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии.

На эту должность назначен Этибар Наджафов.