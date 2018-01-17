Зарплаты педагогов начальных профессиональных образовательных заведений увеличены вдвое

2018-01-17 18:22 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении учебной нагрузки и зарплат учителей, работающих в начальных профессиональных образовательных заведениях и прошедших диагностическое оценивание знаний и способностей, а также увеличении зарплат работников, занимающихся управлением и учебной деятельностью.

Как сообщает АПА, еженедельная учебная нагрузка учителей, работающих в начальных профессиональных образовательных заведениях и прошедших диагностическое оценивание знаний и способностей, была увеличена в 1,5 раза, зарплата же – в среднем в 2 раза.

Кабинету Министров поручено в течение 15 дней утвердить схему и сумму ежемесячной зарплаты работников, занимающихся в начальных профессиональных образовательных заведениях управлением и учебной деятельностью, а также прошедших диагностическое оценивание знаний и способностей.

Работники, которые после диагностического оценивания были приняты на работу в начальные профессиональные образовательные заведения путем централизованного конкурса Минобразования, занимающиеся управлением и учебной деятельностью, будут приравниваться к работникам, прошедшим диагностическое оценивание знаний и способностей.

Распоряжение вступило в силу с 1 января 2018 года.