Биткоин рухнул ниже 10 тысяч долларов

2018-01-17 19:16 | www.oxu.az | 6

Стоимость биткойна опустилась ниже 10 тыс. долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Так, стоимость криптовалюты на сегодняшних торгах снижалась до 9 958 долларов. Стоимость биткойна не опускалась ниже 10 тысяч долларов с ноября 2017 года. В середине декабря цена на него установила рекорд, перевалив за 20 тысяч долларов.

За минувшие сутки самая популярная криптовалюта в мире обрушилась на четверть на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, которые хотят ограничить или запретить торговлю ими.

A.M.

