Более 50% льготных агрокредитов в Азербайджане выделено на развитие хлопководства

2018-01-17 19:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На конец 2017 года льготное кредитование по линии Государственной службы по управлению проектами и кредитами в сфере сельского хозяйства Азербайджана составило 9,5 миллиона манатов.

Об этом в своей статье в газете “Республика” написал заместитель начальника Госслужбы Заур Алиев.

По его словам, эти кредиты были выделены 57 предпринимателям в 30 районах страны. “5 068,2 тысячи манатов выделены на проекты в сфере хлопководства, 2 975 тысячи манатов - в сфере животноводства, 600 тысяч манатов - в сфере картофелеводства, 20 тысяч манатов - в сфере садоводства, 100 тысяч манатов - в сфере переработки муки, 570 тысяч манатов - на создание теплиц”, - сказал замначальника.