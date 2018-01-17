Освобожден объявленный Азербайджаном в международный розыск российский предприниматель

2018-01-17 19:07 | www.apa.az | 6

Генпрокуратура Казахстана рассмотрела ходатайство в связи с освобождением российского предпринимателя азербайджанского происхождения Араза Дадашева, который обвиняется казахстанским судом в мошенничестве в крупном размере.

Об этом АПА сообщил адвокат А. Дадашева Хафиз Алескеров. Он сказал, что решением суда А. Дадашев был освобожден: «Суд Хатаинского района вынес решение о заочном аресте Араза Дадашева. Он был объявлен в розыск. Но затем была подана апелляционная жалоба в связи с этим решением, после чего суд аннулировал решение о мере пресечения в виде ареста. Я сообщил об этом Генпрокуратуре Азербайджана. Для исполнения решения Прокуратура направила дело в Генпрокуратуру Казахстана. Генпрокуратура Казахстана же для исполнения решения суда Азербайджана обратилась в суд Казахстана».

Адвокат отметил, что процесс экстрадиции А. Дадашева уже прекращен, и в настоящее время ведется работа по закрытию уголовного дела.



Отметим, что А. Дадашев является предпринимателем. По жалобе его бывшей супруги Лалы Дадашевой в отношении него было возбуждено уголовное дело. Жалоба была частного характера.



В отношении А. Дадашева было возбуждено уголовное дело по ст.178.3.2 УК РФ (мошенничество в крупном размере).