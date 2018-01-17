МЧС о поисках пропавших альпинистов - ФОТО

2018-01-17 20:09 | www.oxu.az | 6
17 января на территории Губинского района продолжились поиски пропавших альпинистов.
Как сообщили Oxu.Az в МЧС, в операции задействованы поисково-спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, состоящие из профессиональных альпинистов группы добровольцев, а также с применением соответствующего оборудования и спасательного оборудования.
Поиски ведутся с применением соответствующего техники и спасательного оборудования.
Во время поисково-спасательных мероприятий были проверены территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места.
Поисково-спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом (3000-3200 м над уровнем моря).
Позже будет дана дополнительная информация.