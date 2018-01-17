Биткоин торгуется ниже отметки в десять тысяч долларов

2018-01-17 19:57 | www.trend.az | 6

Рынок цифровых валют продолжает свое падение на 20-30% на новостях из Китая и Южной Кореи, при этом биткоин (bitcoin) торгуется на отметке ниже 10 тысяч долларов впервые с ноября прошлого года, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 18.02 мск биткоин дешевел на 20,07%, до 9,6 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 19,49%, до 9,4 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 16,66%, до 9,5 тысячи долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 27,62%, до 804,8 доллара, Ripple — на 33,24%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash — на 27,5%, до 1,4 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 385,5 миллиарда долларов, сократившись с 15 января примерно в 1,8 раза.