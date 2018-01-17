Увеличена мощность первой фазы Бакинского международного морского торгового порта

2018-01-17 20:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мощности нового Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят после завершения первой фазы строительства составят 15 миллионов тонн грузов в год.

Об этом, как сообщает в среду ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", сказал главный советник гендиректора порта Рашад Керимов.

Согласно сообщению, бакинский порт посетил советник по особым делам Бюро пищевой промышленности и отдела содействия экспорту министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Цунемаса Терамото.

"В ходе визита главный советник генерального директора Бакинского международного морского торгового порта Рашад Керимов проинформировал гостя о торговых отношениях Бакинского порта с зарубежными странами и грузообороте", - сказано в сообщении.

Керимов рассказал Терамото о концепции развития порта и сообщил, что после завершения строительства первой фазы мощности порта составит 15 миллионов тонн грузов в год.