Оперативный штаб: Продолжаются поиски пропавших альпинистов

2018-01-17 20:02 | www.apa.az | 5

17 января на территории Губинского района продолжились поиски пропавших альпинистов.

Как сообщили АПА в МЧС, в операции задействованы поисково-спасательные группы МЧС, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, состоящие из профессиональных альпинистов группы добровольцев. Поиски ведутся с применением соответствующих техники и спасательного оборудования.

Во время поисково-спасательных мероприятий были проверены территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места.

Поисково-спасательная операция проводится в труднодоступном горном массиве со сложным рельефом (3000-3200 м над уровнем моря).

Позже будет дана дополнительная информация.

Отметим, на основании поступившей 26 декабря вечером в Центр управления при кризисных ситуациях информации, 3 члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандагы и не вернулись.