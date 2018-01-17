Полицейский въехал в забор резиденции Назарбаева – ФОТО

2018-01-17 21:02 | www.oxu.az | 6

В социальных сетях пользователи распространяют фотографии ДТП, в котором автомобиль Porsche Cayenne врезался в ворота резиденции президента в Астане.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в одной из публикаций с фото, столкновение произошло после трех часов ночи 17 января.

Отмечается, что за рулем дорогого автомобиля находился инспектор отдельного специализированного батальона управления административной полиции Астаны, при этом уточняется, что сотрудник правоохранительных органов был в нетрезвом состоянии.

В салоне также мог находиться командир взвода отдельного специализированного батальона УАП Астаны, который, предположительно, является хозяином авто. Сообщается, что он после ДТП скрылся.

A.M.

