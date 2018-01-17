Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции

2018-01-17 20:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию встретился с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Филиппом Этьеном, говорится в сообщении министерства в среду.

Стороны выразили удовлетворение развитием политического диалога между двумя странами и подчеркнули высокий уровень взаимных визитов, способствующих развитию отношений.

Министр подробно проинформировал о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и еще раз указал на справедливую позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, основанную на нормах и принципах международного права.

В ходе встречи стороны высоко оценили развитие гуманитарных и торгово-экономических отношений между двумя странами. В связи с этим были упомянуты совместный Азербайджано-французский университет, деятельность французского лицея, поддержка преподавания французского языка, обмен студентами, установление отношений между регионами двух стран, расширение торговых отношений.

Мамедъяров рассказал о транспортных и энергетических проектах, реализуемых в регионе по инициативе и при поддержке Азербайджана, о мерах по развитию ненефтяного сектора в стране и о проводимых коренных реформах.

Стороны с удовлетворением отметили, что Франция поддерживает развитие отношений Азербайджана с Европейским союзом.

В ходе встречи был высоко оценен вклад Азербайджана в традиции мультикультурализма, межкультурный и межконфессиональный диалог.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам.

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