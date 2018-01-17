В Великобритании похитили первое издание книги о Гарри Поттере стоимостью £40 тыс

2018-01-17 20:21 | www.trend.az | 7

Великобритании украли первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете, стоимость которого оценивается в £40 тыс, передает ТАСС со ссылкой телеканал BBC.

Кража была совершена в городе Тетфорд (графство Норфолк) в ночь с 8 на 9 января. Всего злоумышленники похитили 12 дорогостоящих книг, среди которых - первое издание книги Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" (1937 год), набор четырех первых выпусков "Винни-Пуха" (1924-1928 годов) Алана Милна, первое издание "Цвета волшебства" (1983 год) Терри Пратчетта стоимостью около £9 тыс. и первое издание книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925 год).

Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" была опубликована в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом всего в 500 экземпляров.