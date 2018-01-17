Пьяный полицейский врезался в забор резиденции президента Казахстана

2018-01-17 20:49 | www.apa.az | 6

Нетрезвый сотрудник полиции, управляя автомобилем Porsche Cayenne, врезался в забор резиденции президента Казахстана.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Астаны.

Во время аварии в салоне иномарки также находился командир взвода отдельного специализированного батальона управления административной полиции ДВД Астаны, который скрылся с места происшествия.

Управлением собственной безопасности ДВД города ведется служебное расследование.