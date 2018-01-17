В Мексике столкнулись 50 автомобилей, пострадали 20 человек

2018-01-17 21:30 | www.apa.az | 5
В мексиканском штате Коауила в городе Сальтильо в результате резкого похолодания столкнулись 50 автомобилей. В общей сложности пострадали 20 человек.
Как сообщает АПА, значительная часть территории Мексики в настоящее время находится под воздействием экстремально холодного для данной страны атмосферного фронта. В некоторых районах температура опустилась до минус 5 градусов.
Мексиканские власти рекомендуют населению воздержаться от любых поездок на личных автомобилях и других видах транспорта.