Сколько требуется для закрытия Мецаморской АЭС?

2018-01-17 20:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мецаморскую АЭС невозможно закрыть за 200 миллионов евро, которые обещает ЕС, считает председатель Центра ядерных исследований при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Адиль Гарибов.

"МАГАТЭ уже приняло решение о продлении работы Мецаморской АЭС до 2026 года. У ЕС пока нет возможности изменить это решение. Решение о закрытии АЭС может принять кабмин Армении. Однако ЕС, обеспокоившись, заявляет, что при необходимости может выделить 200 миллионов евро для прекращения работы реактора», - сказал Trend в среду глава центра.

Гарибов отметил, что в реальности АЭС невозможно закрыть за 200 миллионов евро. За эти деньги можно провести только текущие ремонтные работы. «Армения, получив 200 миллионов евро, никогда не остановит работу реактора», - сказал он.

Глава центра добавил, что прекращение работы реактора - длительный процесс.

«Если остановить работу АЭС, то процессы по вывозу топлива, его консервации, демонтажным работам, изоляции и хранению больших конструкций капиталоемкие. Для этого потребуется более одного миллиарда евро. У Армении нет таких средств. Поэтому маловероятно, что в ближайшее время работу реактора можно будет остановить и Армения откажется от АЭС. АЭС нужна Армении не как энергетический источник, а со стратегической точки зрения, чтобы быть в числе ядерных государств», - сказал Гарибов.