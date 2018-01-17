Совет нацбезопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП в стране

2018-01-17 22:19 | www.apa.az | 5

Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в стране ещё на три месяца.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания в среду.

Заседание прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Сочтено необходимым рекомендовать продлить режим ЧП в стране еще на три месяца", - говорится в заявлении.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца.