В Twitter читают личные сообщения пользователей

2018-01-17 22:56 | www.oxu.az | 6

В компании Twitter прокомментировали заявление организации Project Veritas о том, что сотрудники компании читают личные сообщения пользователей.

Как передает Oxu.Az, представитель Twitter в ответе BuzzFeed сказал, что сообщения просматриваются «периодически».

«Мы не просматриваем личные сообщения регулярно. Только периодически. Весьма ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации, и мы применяем для них строгие протоколы доступа», – cказал он.

Он не назвал точное число таких сотрудников, но добавил, что данные о сотнях сотрудников, читающих чужие сообщения, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что в команде Twitter есть несколько сотен человек, которые занимаются чтением личных сообщений пользователей сервиса. Платформа якобы делает это для того, чтобы составить «виртуальный профиль» человека для дальнейшей перепродажи рекламодателям.

A.M.

