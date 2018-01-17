В Азербайджане реализуется новая программа по пропаганде гуманистических ценностей среди молодежи

2018-01-17 21:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане началась реализация новой программы "Пропаганда национально-религиозной терпимости, миролюбия и гуманистических ценностей среди молодёжи", сообщили Trend Life в пресс-службе организации ASAN Könüllüləri.

Программа будет реализована ASAN Könüllüləri совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодёжь в 2017-2021 годах".

Главная цель программы - просвещение молодежи в вопросах религиозной терпимости, национально-духовных ценностей, толерантности, а также информирование о существовании в нашей стране образцовых межрелигиозных отношений, толерантности, сформированных на протяжении веков на основе обычаев, взаимного уважения и сотрудничества.

В рамках программы, которая охватит Баку и регионы страны, будет проведена фотовыставка "Религиозная толерантность глазами фотографов", состоится показ фильма "Şəhadət", состоятся просветительские мероприятия.