В Twitter прокомментировали обвинения в просмотре личных сообщений пользователей

2018-01-17 21:12 | www.trend.az | 6

Представитель компании Twitter прокомментировал информацию общественной организации Project Veritas о том, что сотни сотрудников компании просматривают личные сообщения и фотографии пользователей. Об этом сообщает BuzzFeed, передает RT.

«Мы не просматриваем личные сообщения активно. Лишь периодически. Ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации для легитимных рабочих целей, и мы применяем строгие протоколы доступа для этих сотрудников», — cказал представитель Twitter.

При этом он не уточнил, какое количество людей имеет доступ к таким данным.