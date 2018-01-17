Совбез: Турция не допустит создания армии террористов у своих границ

2018-01-17 22:33 | www.apa.az | 7

Турция не позволит сформировать у своих границ зону, подконтрольную террористам и предпримет все необходимые шаги для предотвращения создания армии террористов в регионе.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом говорится в заявлении, обнародованном по итогам заседания Совета нацбезопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе отмечается, что для обеспечения защиты границ Турции, безопасности турецких граждан и жителей региона на первом этапе будут предприняты незамедлительные и решительные шаги по предотвращению угроз, исходящих с запада Сирии.

Ранее 16 января глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит вооружения сирийских курдов из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) со стороны США.