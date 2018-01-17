Совет нацбезопасности Турции рекомендовал рекомендовал продлить чрезвычайное положение

2018-01-17 21:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Турции завершилось заседание Совета национальной безопасности под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Совет нацбезопасности рекомендовал продлить в стране режим чрезвычайного положения.

Основной повесткой дня заседания стал вопрос о проведении операции в Африне, а также о продлении действующего в стране режима чрезвычайного положения, срок которого истекает 19 января.

Чрезвычайное положение в Турции было введено после попытки военного переворота в 2016 году.