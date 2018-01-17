Трамп награжден золотой медалью «За храбрость»

2018-01-17 23:47 | www.oxu.az | 6

Жители Афганистана наградили американского лидера Дональда Трампа золотой медалью «За храбрость» за его позицию в отношении Пакистана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Washington Examiner.

По данным издания, жители афганской провинции Логар собрали 645 долларов, чтобы оплатить изготовление золотой медали, которая была сделана вручную.

Отмечается, что на ней выгравировано «За храбрость, от афганского народа Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки».

4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.

A.M.

