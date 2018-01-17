Климатологи назвали первые точные оценки температур в следующем веке

2018-01-17 23:40 | www.trend.az | 6

Температуры на Земле вырастут на 2,2-3,4 градуса Цельсия к концу столетия даже в том случае, если все страны будут пытаться исполнить обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature, пишет РИА Новости.



"Наше исследование почти полностью исключает то, что температуры на Земле или почти не изменятся, или же резко вырастут к концу столетия, и теперь мы лучше понимаем, что надо делать. Климат достаточно чутко реагирует на рост концентрации СО2, что вынудит нас бороться с этой проблемой, но не настолько сильно, что все наши усилия были бы бесполезными", — рассказывает Питер Кокс (Peter Cox) из университета Эксетера (Великобритания).

Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты.

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