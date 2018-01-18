Тиллерсон: “США планируют сохранять свое военное присутствие в Cирии”

2018-01-18 00:16 | www.apa.az | 7

США планируют сохранять свое военное присутствие в Сирии и после скорого разгрома террористической группировки "Исламское государство".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

США будут сохранять военное присутствие в Сирии, сконцентрированное на том, чтобы гарантировать, что ИГ не сможет возникнуть вновь. Наша военная миссия будет зависеть от ряда условий. Мы не можем допустить тех же ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход из Ирака позволил "Аль-Каиде" выжить и в конце концов превратиться в ИГ", - сказал шеф американской дипломатии.