США останутся в Сирии до окончательного разгрома ИГ- госсекретарь

2018-01-18 00:28 | www.trend.az | 6

США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической группировки ИГ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.



"США сохранят военное присутствие в Сирии, сосредоточенное на том, чтобы ИГ не появилось вновь. Наше присутствие будет основано на определенных условиях", - сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.

"ИГ уже одной в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено, обеспечит, что оно окажется там и другой ногой", - добавил Тиллерсон.

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