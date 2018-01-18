В Баку открылась персональная выставка Алексея Бегова – ФОТО

2018-01-18 00:39 | www.oxu.az | 6

17 января в Центре Гейдара Алиева открылась персональнав Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка российского художника Алексея Бегова «Земля и Небо».

Как передает Oxu.Az, в церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На церемонии говорилось о творчестве Алексея Бегова.

Жизнь, смерть, любовь, измена… Вечные и неизменные темы…

Было отмечено, что художник мог своими работами превращать места, которые посещал, в родной дом, хранить в своей душе понравившиеся края. В его произведениях нашли отражение такие вечные и неизменные темы, как бытие человека как сознательного существа, жизнь и смерть, любовь и измена, над которыми задумывались гениальные мастера различных времен. Как отмечал в свое время художник, его картины, хоть немного, помогают зрителю ответить на вопросы о смысле жизни. Большинство сюжетов в его работах взяты из жизни, из детства. Сам холст уже является произведением искусства. Алексей Бегов говорил: «Живопись – моя жизнь и судьба. Я полностью привязан к ней».

Используя образные и классические модели гениальных мастеров, выдающийся художник вместе с тем создает свой материально-духовный мир, присущую ему космическую среду и жизненную энергию. Французское академическое общество удостоило Алексея Бегова самой высокой награды Франции в области науки, литературы и искусства. Алексей Бегов действительно относится к таким художникам, для которых было особенно важно создать атмосферу духовного общения со зрителем.

Алексей Бегов живет в своих произведениях

На церемонии открытия также выступили член Союза художников России и Международной ассоциации критиков и искусствоведов, супруга художника Татьяна Бегова и его сын Иван Бегов.

Отметив, что все увиденное в Баку произвело на нее глубокое впечатление, Татьяна Бегова сказала: «Мы не ожидали увидеть столь красивый, необыкновенно современный, богатый, отстроенный с большим вкусом город. Самое большое впечатление, наверное, произвело на нас здание Центра Гейдара Алиева. Эта жемчужина архитектуры особенно тронула нас еще и потому, что произведения Алексея Бегова демонстрируются именно здесь. Уже почти четыре года его нет с нами. Но он живет в своих произведениях. Его образы стали символами. Он был очень чутким».

Taтьяна Бегова и сын художника - Иван Бегов выразили признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за организацию выставки, подчеркнули, что открытие выставки в Центре Гейдара Алиева является большой честью для них.

T.Бегова подарила Лейле Алиевой картину художника.

Лейла Алиева поблагодарила за организацию этого прекрасного вечера.

Затем участники мероприятия посмотрели выставку.

На выставке представлены 50 произведений художника. Среди них – «Танец моряка», «Возвращение домой», «Скошенная трава», «Сжатое поле», «Белая луна» и др.

Народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии художеств, кавалер золотой медали Французского академического общества Алексей Бегов родился в 1951 году в селе Козын Киевской области Украины. После переселения семьи в Казахстан учился на факультете художественной графики Алма-Атинского государственного педагогического института. Графика, скульптура и живопись одинаково привлекали юного Алексея, и это сформировало его изящное чувство пластики, проявившееся в дальнейшем творчестве художника.

Aлексей Бегов преподавал на факультете художественной графики Алма-Атинского государственного педагогического института, Пржевальского педагогического института в Кыргызстане.

Художник стал известен широкой общественности после того, как в 1983 году переехал в Москву. В 1991 году в рамках международной акции «Конец света» Алексей Бегов создал десятиметровое полотно «Конец ХХ века». Произведение демонстрировалось в Лос-Анджелесе, Москве и Барселоне.

В 1995 году в Государственной Третьяковской галерее России открылась персональная выставка Алексея Бегова. В разные годы художник выступал с персональными и совместными выставками в России, а также ряде стран. Организованная в 1997 году в Париже персональная выставка принесла ему еще один успех.

В 1998 году художник расписал часовню Святого Николая, построенную в 1625 году на территории замка Жильвуазен в небольшом городке Жанвиль недалеко от Парижа. Aлексей Бегов один занимался этой работой в 1998-2004 годах. После завершения работы по росписи часовни художник был награжден орденом «Дружба» Российской Федерации за укрепление межгосударственных отношений между Францией и Россией.

В 2012 году Алексей Бегов посвятил цикл произведений таким разным, но близким ему по духу художникам, как Kaндинский, Матисс, Дали, Пикассо, Ван Гог. B то время художник использовал интересный метод - включал в свои композиции известные произведения мастеров, создавал их парафразы.

Aлексей Бегов скончался в 2014 году.

Произведения художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее России, Музее современного искусства в Нью-Джерси, Ассоциации адвокатов Вашингтона и Организации Объединенных Наций, а также в коллекциях ряда всемирно известных личностей.

Персональная выставка Алексея Бегова, открывшаяся в Центре Гейдара Алиева, продлится до 1 мая. Произведения художника вызовут общественный интерес и надолго запомнятся.

A.M.

