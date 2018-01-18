Бекир Боздаг: “Терпение Турции на исходе”

2018-01-18 00:52 | www.apa.az | 6

Терпение Турции в вопросе курса США на вооружение террористов YPG в Сирии на пределе. Турция полна решимости предпринять все необходимые шаги в этом вопросе.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Вице-премьер Турции привлек внимание к серьезным противоречиям между заявлениями властей США и действиями американской стороны в Сирии.

«Мы вновь обращаемся к Вашингтону: оружие, переданное сирийским ответвлениям террористов PKK – PYD и YPG, должно быть собрано! Очень важно, чтобы Вашингтон незамедлительно прекратил поддержку PYD/YPG. США должны отказаться от попыток создания в регионе зоны, подконтрольной террористам и не пытаться создать армию террористов», - подчеркнул Боздаг.