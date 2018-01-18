Трамп: “Перенос посольства США в Иерусалим займет больше года”

2018-01-18 02:32 | www.apa.az | 5

Перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не случится за один год.

Как передает АПА, об этом в интервью агентству Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

Заданный ему вопрос касался высказываний премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о том, что перенос дипмиссии произойдет уже в течение года. "К концу года? Мы говорим о разных сценариях" - сказал американский лидер. По его словам, в Вашингтоне такой вариант не рассматривается.